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«Если гигантов придется „спасать“ за счет бюджета — последствия для государства будут непредсказуемы»
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«Если гигантов придется „спасать“ за счет бюджета — последствия для государства будут непредсказуемы» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Негативный эффект от этого будет виден в долгосрочной перспективе, если ситуация в свою очередь не будет решена в обозримом будущем. Дело в том, что все компании попавших под санкции олигархов сильно закредитованы и для продолжения жизнедеятельности обязаны достаточно регулярно прибегать к новым займам.
Введенные санкции накладывают ограничения на возможность привлекать кредиты за рубежом. Если рентабельность компаний не удастся повысить, то в противном случае спасать гигантов придется за счет бюджетных средств. Это в свою очередь может иметь самые непредсказуемы последствия для государства. В частности, инициатива повышения собираемости налогов может быть продолжена. Борьба с серой экономикой в свою очередь заставит предприятия платить больше налогов, а сделать это можно будет только за счет повышения цен на товары народного потребления. Получается что в результате обычный человек будет платить за прорехи больших бизнесменов.
Сценарий, при котором российский олигарх не получит финансовую поддержку государства и вынужден будет обанкротить градообразующее предприятие вроде »Русала» я считаю еще боле губительным, так как он подорвет как целую отрасль и людей работающих в ней, так и окажет сильное деморализующее действие на страну в целом».
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