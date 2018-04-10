Объекты инфраструктуры МТППК будут обновлены перед летним сезоном

Объекты железнодорожной инфраструктуры участка Москва-Тверь отремонтируют и покрасят перед летними перевозками, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской кампании (МТППК).

«В апреле и мае на полигоне деятельности Московско-Тверской ППК будут проводиться ремонтно-покрасочные работы. Объекты железнодорожной инфраструктуры на платформах и станциях приведут в порядок после зимы: обновят краску, удалят ржавчину и заменят сломанные детали», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят обращать внимание на предупреждающие знаки в период проведения ремонтно-покрасочных работ.