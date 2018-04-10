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Объекты инфраструктуры МТППК будут обновлены перед летним сезоном
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Объекты инфраструктуры МТППК будут обновлены перед летним сезоном 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Объекты железнодорожной инфраструктуры участка Москва-Тверь отремонтируют и покрасят перед летними перевозками, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской кампании (МТППК).
«В апреле и мае на полигоне деятельности Московско-Тверской ППК будут проводиться ремонтно-покрасочные работы. Объекты железнодорожной инфраструктуры на платформах и станциях приведут в порядок после зимы: обновят краску, удалят ржавчину и заменят сломанные детали», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят обращать внимание на предупреждающие знаки в период проведения ремонтно-покрасочных работ.
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