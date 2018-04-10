Валюта, инфляция, рынки: Центробанк держит под контролем «санкционную панику» от США

"Инструментария у регулятора для предотвращения угрозы финансовой стабильности в России более чем достаточно, и глава Банка России открыто об этом говорит. Они сейчас пытается избавить рынок от «психологической составляющей» успокоительными заявлениями. И с ней сложно не согласиться — в происходящем сегодня экономики мало в принципе, есть лишь большая доля панических реакций и принятых на их фоне скоропалительных решений.

К примеру, сейчас в очередной раз Конгресс США пригрозил санкциями к российским облигациям федерального займа и даже подготовил соответствующий законопроект. Инвесторы отреагировали очень эмоционально, постаравшись избавиться от потенциальных рисков и начали избавляться от ценных бумаг РФ. На этом фоне, конечно, нужны словесные интервенции, чтобы снизить градус паники на наших рынках", — отмечает специалист.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на "Московской бирже" , прокомментировала обвал российских рынков в результате введения санкций США . По ее словам, Банк России обладает достаточным набором инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности, однако сейчас необходимости их применять нет. «Нет необходимости никакой применять какие-то системные меры. Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции возможные вводить», — отметила руководитель ЦБ.

"Волна паники на российских рынках после вчерашнего объявления американских санкций к российскому бизнесу к сегодняшнему утру начала спадать. Но пришла новость о внесении в американский парламент законопроекта по запрету на покупку российских ОФЗ, и градус алармистских настроений вновь существенно вырос. Без этой новости постепенно рынки бы успокоились и пришли в норму уже в ближайшее время.

Теперь вопрос в том, как ситуация будет развиваться дальше. Если информационные поводы будут выходить постоянно, и они будут не позитивными, паника продолжится. Жесткие высказывания Вашингтона идут волной, и это может продолжаться довольно долго. На этом фоне возможно дальнейшее умеренное падение курса российской валюты. Если на сегодняшних новостях все успокоится, вскоре паника на рынках уляжется, и они вернутся в русло привычной работы", — считает экономист.

"Бес паники"

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. Это вызвало панику на фондовом и валютном рынках, что привело к снижению курса рубля. Набиуллина подчеркнула, что снижению влияния внешних событий на экономику РФ способствует плавающий курс рубля.

"У нас здесь также отработан весь инструментарий. Прежде всего, наша процентная политика позволяет ограничивать влияние такого рода событий на инфляцию. Сейчас инфляция исторически низкая, по последним месячным данным, находится где-то на уровне 2,4%, и мы постепенно только будем подходить к 4% инфляции. И, кстати, в низкой инфляции мы также видим один из элементов поддержания макроэкономической стабильности, в том числе в условиях разных внешних изменений", — сказала Набиуллина.

"Инфляция в России в любом случае вырастет — не только под воздействием внешней конъюнктуры, но и в зависимости от сезонных факторов. Нужно понимать, что инфляция растет достаточно медленно, и изменения мы увидим через 3-4 месяца. В первую очередь это связано с тем, что достаточно много товаров Россия все еще покупает за рубежом за доллары. Зависимость прямая: курс доллара по отношению к рублю вырос — подорожали импортные товары — поднялся уровень инфляции.

Однако говорить, что будет значительный скачок, пока не приходится. К намеченному Центробанком инфляционному таргету мы в любом случае приблизимся. Произойдет это, скорее всего, уже летом. Но не похоже, что за уровень 4% инфляционный показатель выйдет. Все будет зависеть от того, какие будут выходить новости на Западе и как на них отреагируют мировые рынки", — заключает Антон Шабанов.