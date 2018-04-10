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«Неудивительно, если транспорт в Нижнем Новгороде доверят „варягу“
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«Неудивительно, если транспорт в Нижнем Новгороде доверят „варягу“ 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Наверное, все структуры признали последние попытки реформировать транспортную структуру провальными. Очень обидно, что бюджетные деньги, которые были потрачены на комплексную транспортную схему (КТС) были фактически пущены на ветер. С учетом того, что КТС разрабатывалась несколько лет назад, она требует доработки и переработки. Думаю, что бывшему руководству нужно найти в себе мужество признать справедливые упреки. Погоня руководителей за отдельными главами КТС в первую очередь привела к тому, что недовольными остались пассажиры, те, кто пользуется общественным транспортом.
Что я заметил в КТС: люди, которые принимали ключевые решения по ее внедрению пошли по самому простому пути. Я не заметил, чтобы там красной нитью проходило резкая смена маршрутов. Это было одно из мероприятий КТС. А у нас просто взяли и порушили маршруты и на этом умыли руки. То, что увидели люди, — то, что поменялись маршруты. И конечно, у них возникает вопрос: неужели на это потрачено несколько десятков миллионов рублей?
В связи с тем, что у нас наблюдается замена на людей из других регионов, будет неудивительно, если транспорт у нас доверят „варягу“. Но если что-то долго разрушали, надеяться на мгновенное улучшение не стоит. Учитывая, что новая городская власть прислушивается к требованиям горожан, пользующихся общественным транспортом, новая команда хотя бы начнет наводить порядок, а ангажированный клубок будет порушен. Самое главное — чтобы правоохранительные органы не останавливали свою работу по возможным нарушениям ответственных лиц до конца, чтобы другим неповадно было, и вместе с новым мэром и правоохранительными органами расчистить авгиевы конюшни, но это дело не одного месяца».
Фото: ms-hall.ru.
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