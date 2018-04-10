«Неудивительно, если транспорт в Нижнем Новгороде доверят „варягу“

«Наверное, все структуры признали последние попытки реформировать транспортную структуру провальными. Очень обидно, что бюджетные деньги, которые были потрачены на комплексную транспортную схему (КТС) были фактически пущены на ветер. С учетом того, что КТС разрабатывалась несколько лет назад, она требует доработки и переработки. Думаю, что бывшему руководству нужно найти в себе мужество признать справедливые упреки. Погоня руководителей за отдельными главами КТС в первую очередь привела к тому, что недовольными остались пассажиры, те, кто пользуется общественным транспортом.

Что я заметил в КТС: люди, которые принимали ключевые решения по ее внедрению пошли по самому простому пути. Я не заметил, чтобы там красной нитью проходило резкая смена маршрутов. Это было одно из мероприятий КТС. А у нас просто взяли и порушили маршруты и на этом умыли руки. То, что увидели люди, — то, что поменялись маршруты. И конечно, у них возникает вопрос: неужели на это потрачено несколько десятков миллионов рублей?

В связи с тем, что у нас наблюдается замена на людей из других регионов, будет неудивительно, если транспорт у нас доверят „варягу“. Но если что-то долго разрушали, надеяться на мгновенное улучшение не стоит. Учитывая, что новая городская власть прислушивается к требованиям горожан, пользующихся общественным транспортом, новая команда хотя бы начнет наводить порядок, а ангажированный клубок будет порушен. Самое главное — чтобы правоохранительные органы не останавливали свою работу по возможным нарушениям ответственных лиц до конца, чтобы другим неповадно было, и вместе с новым мэром и правоохранительными органами расчистить авгиевы конюшни, но это дело не одного месяца».

Фото: ms-hall.ru.