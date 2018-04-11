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Жительницу Эвенкии осудили на 1,5 года за смерть 4-летнего сына
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Жительницу Эвенкии осудили на 1,5 года за смерть 4-летнего сына 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Эвенкийском районе осудили 24-летнюю женщину, которая по неосторожности погубила 4-летнего сына.
Ребёнку обвиняемой была сделана операция, связанная с заболеванием сердца. Мальчика выписали из стационара в удовлетворительном состоянии, назначив препараты для разжижения крови. Кроме этого, малыша надо было регулярно показывать специалистам больницы посёлка Туры, чтобы они корректировали дозы лекарства.
Однако женщина пренебрегла рекомендациям врачей, написав отказ от медицинской помощи. С ребёнком она улетела в посёлок Эконда, который находится в 380 км от районного центра. Через четыре дня 4-летний мальчик скончался от внутреннего кровотечения.
Илимпийский районный суд назначил женщине наказание — 1,5 года лишения свободы.
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