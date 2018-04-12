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Финские ритейлеры отказываются от использования полиэтиленовых пакетов
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Финские ритейлеры отказываются от использования полиэтиленовых пакетов 

ИнформУпак 29 минут назад
Представители Министерства окружающей среды Финляндии сообщают, что доля используемых в торговых сетях полиэтиленовых пакетов стремительно уменьшается. Многие торговые точки присоединились к соглашению Green Deal и реализуют комплекс мероприятий, направленных на минимизацию пластиковой упаковки.
На сегодняшний день более 3300 финских магазинов поддержали идею постепенного отказа от полиэтиленовой упаковки. К примеру, в сети Sokos реализация полиэтиленовой упаковки уменьшилась на 60%, а в Lidl — на 20%. В перспективе эти показатели будут увеличиваться и со временем доля пластиковых пакетов будет сведена к минимуму. Для максимальной стимуляции покупателей некоторые супермаркеты уже начали устанавливать автоматы, принимающие использованные полиэтиленовые пакеты.
Финские власти также проводят масштабную компанию по популяризации многоразовых пакетов и бумажной упаковки. Компания «Свой пакет ношу с собой» призывает жителей страны отказаться от одноразовой упаковки и обратить внимание на проблему переработки пластиковых отходов.
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