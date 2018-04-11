В Кузбассе отгрейдируют дороги к садовым обществам

Кемеровской области власти планируют отгрейдировать и отсыпать более 500 км дорог, ведущих к садовым обществам.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на эти цели запланировано выделить более 25 000 тонн щебня и вскрышного материала. Также на территориях садовых обществ установят 88 контейнеров для сборов твердых бытовых отходов. Всего планируется отгрейдировать более 517 км дорог до садовых обществ.

В Кемеровской области работают 173 торговые площадки дял реализации излишков продукции, выращенной на дачах. Также для садоводов с 1 июля по 31 декабря установлен сниженный тариф на электроэнергию.