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Непогода изменила фамилию поэта на памятнике в центре Воронеже
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Непогода изменила фамилию поэта на памятнике в центре Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Монумент Ивану Никитину превратился в монумент Ивану Никитичу. Городское управление культуры обновит надпись на памятнике Ивану Никитину, установленном у кинотеатра «Пролетарий» в центре Воронежа. Из-за непогоды на монументе частично стёрлась буква «Н», сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии во вторник, 10 апреля. Сейчас фамилия поэта читается как «Никитич». Как отметили в городской администрации, управление культуры в курсе сложившейся ситуации. Надпись планируют поправить «в ближайшее время». Сколько времени уйдёт на восстановление фамилии поэта, в мэрии ответить затруднились. Памятник поэту был установлен на Никитинской площади в 1911 году. Монумент был создан в Санкт-Петербурге по проекту художника Ивана Щуклина. Сам памятник выполнен из бронзы, постамент — из серого гранита. Скульптура изображает Ивана Никитина, сидящего в задумчивой, скорбной позе. У ног поэта лежат книги. Дарья Крымова
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