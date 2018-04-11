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На памятнике в центре Воронежа дорисовали букву в фамилии поэта
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На памятнике в центре Воронежа дорисовали букву в фамилии поэта 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Надпись на монументе Ивану Никитину была частично стёрта. Сотрудники управления культуры Воронежа обновили надпись на памятнике Ивану Никитину, установленном у кинотеатра «Пролетарий». Из-за непогоды на монументе частично была стёрта буква «Н», поэтому фамилия поэта некоторое время читалась как «Никитич». Специалисты дорисовали букву краской, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии во вторник, 10 апреля. Поскольку бронзовая скульптура Ивана Никитина является памятником федерального значения, проведение работ согласовывали с федеральной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Памятник поэту был установлен на Никитинской площади в 1911 году. Монумент был создан в Санкт-Петербурге по проекту художника Ивана Щуклина. Сам памятник выполнен из бронзы, постамент — из серого гранита. Скульптура изображает Ивана Никитина, сидящего в задумчивой, скорбной позе. У ног поэта лежат книги. Дарья Крымова
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