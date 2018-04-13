Производитель Jack Daniels может потерять $20 млн из-за санкций, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Выручка в нашей стране недавно начала восстанавливаться, став одним из основных драйверов роста доходов в европейском сегменте по итогам последнего отчетного квартала, который закончился в январе 2018 года. Тогда продажи в целом в Европе увеличились на 15%, а в России — на 62%. Опережающий рост продаж в нашей стране обусловлен укреплением рубля.

Однако компания продает не только виски Jack Daniels, но и водку Finlandia, которая производится не в США , поэтому эффект от санкций будет ограниченным. По нашим оценкам, из-за ответных санкций Brown-Forman может терять до $20 млн выручки ежегодно, что не окажет существенного влияния на ее бизнес. В целом за 2017 год компания заработала почти $3 млрд

Еще одной компанией, которой могут нанести вред новые российские санкции, является японская корпорация Suntory Holdings, владеющая производителем другого знаменитого американского виски — Jim Beam. Потери для выручки этой компании от возможных ограничений мы оцениваем до $7 млн ежегодно, что при общем доходе свыше $2 млрд некритично для бизнеса.

Таким образом, возможные санкции не будут чувствительными ни для отдельно взятых компаний, ни в целом для российского рынка. США не относятся к основным экспортерам алкоголя в Россию: ее доля в импорте составляет порядка 3%.