В Оренбурге стоимость проезда по канатной дороге останется прежней

Такое решение было принято на встрече главы города Евгения Арапова , председателя Оренбургского городского Совета Ольги Березневой и руководителя ООО УКЛХ «ЛифтСервис» Виктора Непомнящего.

«Повышения не будет. Проезд для детей до 7 лет остается бесплатным, остальные тарифы останутся такими же, как в 2017 году. Считаю, что повышать стоимость проезда по канатной дороге в то время, когда спуск к Уралу закрыт на реконструкцию, некорректным», — подчеркнул Евгений Арапов.

Оренбурге с 10 апреля закрыт спуск к Уралу на Набережной, реконструкция которой началась в 2017 году и продолжилась этой весной. Для оренбуржцев и гостей города закрыт не только сам спуск к Уралу, но и спуск через Елизаветинские ворота. Попасть на другой берег Урала в Зауральную рощу можно или по канатной дороге, или по автомобильном мосту.

Напомним, стоимость проезда на фуникулере в этом году с 12 апреля должна была вырасти с 50 до 70 рублей для взрослых, а для детей 7 — 12 лет — с 10 до 20 рублей, детей 13 — 18 лет — с 15 до 30 рублей.