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В Оренбурге не повысится стоимость проезда в муниципальном транспорте
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В Оренбурге не повысится стоимость проезда в муниципальном транспорте 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В ближайшее время в Оренбурге не повысится проезд в муниципальном транспорте. Чиновники опровергают информацию некоторых СМИ об изменении транспортных тарифов.
Проезд в троллейбусах так и будет стоить 13 рублей, а в автобусах — 17 рублей.
«Любое повышение цены за билет в муниципальном автобусе или троллейбусе проходит через утверждение депутатов. Перед этим соответствующий проект постановления должен быть подготовлен управлением пассажирского транспорта и направлен для рассмотрения и обсуждения в городской Совет, на ближайшем заседании такой вопрос не выносится», сообщает администрация Оренбурга.
Последний раз стоимость проезда в муниципальном транспорте повышалась в 2015 году.
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