В Оренбурге не повысится стоимость проезда в муниципальном транспорте

В ближайшее время в Оренбурге не повысится проезд в муниципальном транспорте. Чиновники опровергают информацию некоторых СМИ об изменении транспортных тарифов.

Проезд в троллейбусах так и будет стоить 13 рублей, а в автобусах — 17 рублей.

«Любое повышение цены за билет в муниципальном автобусе или троллейбусе проходит через утверждение депутатов. Перед этим соответствующий проект постановления должен быть подготовлен управлением пассажирского транспорта и направлен для рассмотрения и обсуждения в городской Совет, на ближайшем заседании такой вопрос не выносится», сообщает администрация Оренбурга.

Последний раз стоимость проезда в муниципальном транспорте повышалась в 2015 году.