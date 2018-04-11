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Цены на канатную дорогу в Оренбурге останутся прежними
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Цены на канатную дорогу в Оренбурге останутся прежними 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
На этой неделе легкое волнение горожан вызвала новость о повышении тарифов на канатную дорогу. Не смотря на то, что до сих пор этот проект был не самым востребованным у оренбуржцев, реконструкция спуска к Набережной на дето не оставит иных путей добраться на другую сторону реки.
После встречи Главы Оренбурга Евгения Арапова с руководителем ООО УКЛХ «ЛифтСервис» Виктором Непомнящим принято решение сохранить тарифы на уровне 2017 года. Напомним, несколько дней назад стоимость повысили на 40%
«Проезд для детей до 7 лет остается бесплатным, остальные тарифы останутся такими же, как в 2017 году. Считаю, что повышать стоимость проезда по канатной дороге в то время, когда спуск к Уралу закрыт на реконструкцию, некорректным», — подчеркнул Евгений Арапов.
Интересно, что по словам главы города, руководителю ООО УКЛХ «ЛифтСервис» не было известно о скором закрытии спуска.
Итак, стоимость канатной дороги с 12 апреля 2018 года:
дети до 7 лет — бесплатно,
дети 7 — 12 лет — 10 рублей,
дети 13 — 18 лет — 15 рублей,
взрослые — 50 рублей.
Для людей с ограниченными возможностями, а также для ветеранов и участников ВОв проезд — бесплатный.
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