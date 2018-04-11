Цены на канатную дорогу в Оренбурге останутся прежними

На этой неделе легкое волнение горожан вызвала новость о повышении тарифов на канатную дорогу. Не смотря на то, что до сих пор этот проект был не самым востребованным у оренбуржцев, реконструкция спуска к Набережной на дето не оставит иных путей добраться на другую сторону реки.

После встречи Главы Оренбурга Евгения Арапова с руководителем ООО УКЛХ «ЛифтСервис» Виктором Непомнящим принято решение сохранить тарифы на уровне 2017 года. Напомним, несколько дней назад стоимость повысили на 40%

«Проезд для детей до 7 лет остается бесплатным, остальные тарифы останутся такими же, как в 2017 году. Считаю, что повышать стоимость проезда по канатной дороге в то время, когда спуск к Уралу закрыт на реконструкцию, некорректным», — подчеркнул Евгений Арапов.

Интересно, что по словам главы города, руководителю ООО УКЛХ «ЛифтСервис» не было известно о скором закрытии спуска.

Итак, стоимость канатной дороги с 12 апреля 2018 года:

дети до 7 лет — бесплатно,

дети 7 — 12 лет — 10 рублей,

дети 13 — 18 лет — 15 рублей,

взрослые — 50 рублей.

Для людей с ограниченными возможностями, а также для ветеранов и участников ВОв проезд — бесплатный.