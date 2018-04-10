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Владимир Мирохин не является директором ООО «СтройКапитал»
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Владимир Мирохин не является директором ООО «СтройКапитал» 

АиФ-Оренбург 45 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В материалах «Стройка без начала и конца» («АиФ в Оренбуржье» №33 от 15 августа 2017 года) и «Депутат от ЛДПР так и не построил дома для многодетных семей в Новоорске» (сайт «АиФ Оренбург» от 7 августа 2017 года) допущена неточность.
На заседании Центрального районного суда сторонами при поддержке судьи было принято решение о публикации опровержения части опубликованной информации, коснувшейся помощника депутата Государственной Думы Сергея Катасонова, координатора регионального отделения партии ЛДПР, депутата Законодательного Собрания Оренбургской области Владимира Мирохина, следующего содержания: «Депутат Законодательного Собрания Мирохин В. Ю. на момент издания вышеупомянутых статей не входил в состав руководства ООО „Стройкапитал“, не являлся руководителем данной организации, в связи с чем по обязательствам данного предприятия ответственность, связанную с завершением строительства домов, не несёт».
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