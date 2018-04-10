Ещё
На улицы Одессы вывели более 1,5 тыс. силовиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

На улицы Одессы вывели более 1,5 тыс. силовиков 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
«Ситуация в городе контролируемая и стабильная. У полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокаций», — сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.
В полиции также напомнили, что для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативно обстановке в Одессе задействовали свыше 1,5 тыс. правоохранителей, среди которых около 300 бойцов Национальной гвардии.
«Сегодня город и его улицы максимально перекрыты правоохранителями, основные задания которых — не допустить провокаций и обеспечить безопасность граждан», — отметил начальник управления общественной безопасности полиции Одесской области Иван Ищенко.
7 апреля украинские полицейские сообщили о том, что нашли в Одессе внушительный арсенал оружия. Среди прочего были обнаружены снайперские винтовки.
«Вот уже четвертый год череда апрель-май — очень напряженное время для всех: властей, граждан. Дело в том, что очень сложно сказать, какая часть из сообщений о готовящихся провокациях на 10 апреля, 2 и 9 мая, правдива. Это очень тревожный период. Именно тогда проходят основные мероприятия по «нейтрализации сепаратистов». Очень сложно сказать, какая часть из сообщений, которые звучат в этот период, является действительно результатом оперативной работы, а какая — просто попыткой невротизировать в очередной раз общество и создать тревожную атмосферу в такие дни, как 10 апреля и 9 мая, которые всегда были праздничными для одесситов», — указал в комментарии изданию Ukraina.ru главред одесского «Таймера» Юрий Ткачев.
По его словам, праздничные дни, такие как День освобождения Одессы от нацистов и День Победы не являются «своими» праздниками для нынешней украинской власти
Украина.ру: последние новости
Ryanair и капец. Лоукостерам подрезают крылья, а Hyperloop - зеленый свет - РИА Новости Украина Sky News: Глава МИД Великобритании солгал о причастности РФ к отравлению Скрипаля Косачев о включении в санкционный список США: Это клоунада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МиГ-31 превратили в крылатую ракету78
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148104
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение417
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков131
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение