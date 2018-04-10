На улицы Одессы вывели более 1,5 тыс. силовиков

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

«Ситуация в городе контролируемая и стабильная. У полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокаций», — сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин

В полиции также напомнили, что для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативно обстановке в Одессе задействовали свыше 1,5 тыс. правоохранителей, среди которых около 300 бойцов Национальной гвардии.

«Сегодня город и его улицы максимально перекрыты правоохранителями, основные задания которых — не допустить провокаций и обеспечить безопасность граждан», — отметил начальник управления общественной безопасности полиции Одесской области Иван Ищенко.

7 апреля украинские полицейские сообщили о том, что нашли в Одессе внушительный арсенал оружия. Среди прочего были обнаружены снайперские винтовки.

«Вот уже четвертый год череда апрель-май — очень напряженное время для всех: властей, граждан. Дело в том, что очень сложно сказать, какая часть из сообщений о готовящихся провокациях на 10 апреля, 2 и 9 мая, правдива. Это очень тревожный период. Именно тогда проходят основные мероприятия по «нейтрализации сепаратистов». Очень сложно сказать, какая часть из сообщений, которые звучат в этот период, является действительно результатом оперативной работы, а какая — просто попыткой невротизировать в очередной раз общество и создать тревожную атмосферу в такие дни, как 10 апреля и 9 мая, которые всегда были праздничными для одесситов», — указал в комментарии изданию Ukraina.ru главред одесского «Таймера» Юрий Ткачев

По его словам, праздничные дни, такие как День освобождения Одессы от нацистов и День Победы не являются «своими» праздниками для нынешней украинской власти