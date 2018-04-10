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Изолятор временного содержания в Севастополе начнут строить к концу 2019 года
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Изолятор временного содержания в Севастополе начнут строить к концу 2019 года 

ТАСС 43 минуты назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Строительство изолятора временного содержания (ИВС) в Севастополе планируется начать до конца 2019 года. Об этом во вторник сообщил начальник городского управления МВД Василий Павлов в ходе парламентской сессии.
"Мы к концу 2019 года должны начать строить изолятор временного содержания", — сказал Павлов. По его словам, уже завершились проектно-изыскательные работы по ИВС, проект направили на госэкспертизу. «Проектно-изыскательные работы закончили по изолятору, направлены на государственные исследования.
По нашим данным, они должны закончиться в первом квартале 2019 года», — рассказал Павлов.
Он не уточнил стоимость строительства ИВС в Севастополе, отметив, что деньги на эти цели у городского МВД уже есть.
"Деньги на изолятор уже поступили на счет УМВД… Все соответствующие пакеты документы собраны, земля выделена МВД России в Инкермане", — добавил глава управления.
В настоящее время в Севастополе функционирует один ИВС, построенный в 1976 году. Он был перегружен как в украинский период Крыма, так и после воссоединения полуострова с РФ. Строительство второго ИВС в Инкермане планировали еще при Украине, однако тогда эти планы так и не осуществились.
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