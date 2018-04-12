Координатором нижегородского штаба Навального стал Дмитрий Силивончик

Новым координатором штаба оппозиционера Алексея Навального в Нижнем Новгороде стал Дмитрий Силивончик, сообщается на странице штаба в социальной сети.

«Дмитрий работал с нами с самого начала кампании: принимал участие во всех мероприятиях штаба, курировал группу безопасности на акциях, а также является одним из инициаторов проекта «Время дискуссий», — говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущим руководителем нижегородского штаба Навального была Анна Петкогло (Юдина). О том, что она покидает штаб, стало известно в конце марта.

После президентской кампании и кампании забастовки избирателей нижегородский штаб Навального продолжит работу, но займется местной политической повесткой.

Фото со страницы нижегородского штаба Навального в социальной сети.