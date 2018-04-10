США готовят запрет на облигации РФ и госбанков 

Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Конгресс США подготовил проект закона о запрете проведения сделок с суверенными облигациями РФ.
Согласно проекту закона, запрет предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций — с 6 апреля. Закон в случае его принятия запретит гражданам США участвовать в сделках по покупке-продаже гособлигаций РФ, или иным образом, которые выпущены через 180 дней после даты введения санкций. Проект закона определяет суверенный долг России как:— облигации, выпущенные Центральным банком России, Российским фондом национального благосостояния, Минфином РФ или агентами, или аффилированными лицами любого такого учреждения со сроком погашения более 14 дней;— новые соглашения о валютном свопе с Центральным банком России, Российским фондом национального благосостояния или Минфином, срок действия которого превышает 14 дней;— любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого составляет более 14 дней. Проект закона также запрещает сделки по суверенным облигациям следующих банков: Сбербанк, банк «ВТБ», Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Внешэкономбанк.