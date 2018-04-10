Юбилей Курчатовского института

В том, что касается фундаментальной науки, то, конечно, Курчатовский институт — это один из ее столпов. Но не стоит думать, что, если не уделять ему внимания, так обязательно будет всегда, говорит заместитель директора Института ядерной физики МГУ профессор Виктор Саврин:

Виктор Саврин заместитель директора Института ядерной физики МГУ, профессор «Значение, конечно, очень заметное, теперь это центр, созданный на основе четырех институтов, они охватывают широкую тематику, начиная от синхротронного излучения, и сейчас уже и физикой высоких энергий там занимаются. Поэтому, конечно, их участие очень существенное во всех проектах: и российских, и зарубежных. Хотя времена непростые сейчас для науки, тут нужно бороться, чтобы фундаментальная наука сохранилась. А она в большой степени зависит, конечно, от этого Национального исследовательского центра. Для развития необходимы прежде всего вложения. Если они будут достаточными, то мы сможем участвовать во многих проектах мировых. Мы и сейчас участвуем, но можем просто расширять. И Курчатовский институт, и другие институты, и наш институт в МГУ очень вовлечены в те проекты, которые в CERN проводятся, когда работал там коллайдер. Единственная проблема — это, конечно, вложения и воспитательная работа среди молодежи с тем, чтобы привлечь ее к этой деятельности по таким фундаментальным направлениям».

Историческое и научное значение Курчатовского института сложно переоценить. Однако с момента его создания прошло много времени. И поскольку по-прежнему он работает не только на науку, но и на прикладные технологии, неминуемо возникают вопросы, связанные с безопасностью, считает бывший аспирант Курчатовского института, ныне физик-эколог Андрей Ожаровский:

Андрей Ожаровский бывший аспирант Курчатовского института, ныне физик-эколог «Это первое место в Европе, где была осуществлена управляемая ядерная реакция. И реактор Ф-1, который Игорь Васильевич создавал, он до сих пор там находится и вроде как в добром здравии. Курчатник совмещает науку — ядерную физику — и развитие технологии. Поскольку речь идет о технологии именно ядерной энергетики, то вторая вот эта часть деятельности вызывает вопросы, насколько это нужно, насколько обоснованно тратить деньги вот на эту устаревшую технологию, от которой многие страны уже отказываются, вместо того чтобы использовать для развития ну, например, технологии возобновляемой энергетики. А сама наука, конечно, никого не должна пугать, это нормально. Единственное, что произошли огромные изменения по сравнению вот с тем временем, когда Игорь Васильевич Курчатов вдали от Москвы выбрал эту площадку, туда даже трамваи не ходили, сейчас город вокруг, институт в плотной застройке там, с близлежащих небоскребов он просматривается насквозь, и это создает определенные риски. Конечно, было бы неплохо, если бы была какая-то у Москвы позиция по вопросу, стоит ли иметь ядерное, радиационно опасное предприятие внутри города. В 1990-е годы были идеи про постепенный вывод ну, например, ядерных реакторов, которые все еще существуют в Институте атомной энергии. Сейчас про это никто не говорит, сейчас другими проблемами все заняты. Это, в общем, может создавать существенные риски».