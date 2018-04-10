Акция по выкупу оружия у населения стартовала в Казахстане

Астана , 10 апреля / Синьхуа / — С 10 апреля 2018 года и до особого распоряжения в Казахстане стартовала акция по выкупу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ у населения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента внутренних дел города Алматы.

Как пояснили в ведомстве, выкуп проводится в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений.

"Лица, добровольно сдавшие незаконно хранившееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности", — сообщил старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции Алматы Рахим Толокулов.

В управлениях внутренних дел всех районов уже созданы комиссии по определению технического состояния огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За сдачу оружия предусмотрено денежное вознаграждение. —0—