В заботливые руки. Кто может помочь в уходе за пожилым человеком?

В четверг, 12 апреля, в 11.00 приглашаем вас на пресс-конференцию, посвящённую мерам социальной поддержки и вопросам ухода за пожилыми людьми. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск», по адресу ул. Российская, 67 (9 эт.).

Какая помощь оказывается пожилым людям, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно?

Сколько таких бюджетных стационарных учреждений для пожилых работает в области? Очереди в интернаты для пожилых, сложно ли туда попасть?

В области работают только 8 врачей-геронтологов? О чём это говорит? О неквалифицированной помощи?

Какие услуги сегодня по теме ухода за пожилыми можно получить от соцзащиты бесплатно?

Какие льготы для пенсионеров, инвалидов есть по линии Минздрава области? Кто получает бесплатные или льготные лекарства?

Что нужно знать, выбирая сиделку?

О проблемах в работе с пожилыми пациентами, какой именно поддержки не хватает?

В разговоре примут участие:

Гусев Александр Валерьевич , начальник управления социального обслуживания Министерства социальных отношений Челябинской области;

— Утимисова Жанна Сабыстаевна, руководитель благотворительного проекта патронажной службы «Каритас»;

— Изотова Екатерина Алексеевна, медсестра патронажной службы «Каритас».