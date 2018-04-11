В Красноярске на острове Татышев заработал прокат велосипедов

С наступлением тепла на острове Татышев предприниматели начали выдавать на прокат велосипеды и роликовые коньки. В западной и восточной части острова для любителей активного отдыха будут работать в этом сезоне 25 точек проката.

Кроме катания на велосипедах и роликах, в парке также заниматься игровым видам спорта: стритбол, футбол, волейбол, настольный теннис и лапту, или заняться бегом, скандинавской ходьбой или другими видами спорта.

Стоить отметить, что цена на аренду велосипедов осталась той же: 1 час проката обойдется 200-250 рублей.