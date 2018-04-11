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В Красноярске на острове Татышев заработал прокат велосипедов
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В Красноярске на острове Татышев заработал прокат велосипедов 

АиФ Красноярск 53 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
С наступлением тепла на острове Татышев предприниматели начали выдавать на прокат велосипеды и роликовые коньки. В западной и восточной части острова для любителей активного отдыха будут работать в этом сезоне 25 точек проката.
Кроме катания на велосипедах и роликах, в парке также заниматься игровым видам спорта: стритбол, футбол, волейбол, настольный теннис и лапту, или заняться бегом, скандинавской ходьбой или другими видами спорта.
Стоить отметить, что цена на аренду велосипедов осталась той же: 1 час проката обойдется 200-250 рублей.
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