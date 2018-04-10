Во Вьетнаме не хватает переводчиков русской литературы

Об этом вьетнамской газете Нянзан рассказал заслуженный переводчик Ле Дык Ман В 1960 этот человек поступил в педагогический институт иностранных языков (ныне Институт иностранных языков при Ханойском государственном университете), по окончании которого стал одним из первых вьетнамцев, профессионально занявшихся русской литературой. На протяжении своей 40-летней карьеры Ле Дык Ман перевел около 40 произведений, в частности — «Демона» М. Ю. Лермонтова, «А зори здесь тихие» Б. Л. Васильева и множество стихотворений А. С. Пушкина. А в прошлом году он удосужился премии в области перевода Ассоциации писателей Вьетнама за перевод комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

Как рассказал Ле Дык Ман, с 2012 года Фонд содействия распространению русской и вьетнамской литературы, созданный по приказу Дмитрия Медведева , выпустил около 20 русских книг на вьетнамском языке, что, по словам переводчика, уже не мало.

Ныне количество переводчиков нашего поколения и старшего можно считать на пальцах. Теперь среди молодежи многие хорошо знают русский язык, но, возможно, в суетливой жизни людям трудно сидеть за столом часами, чтобы взвешивать каждое предложение, каждое слово при переводе,

— считает Ле Дык Ман.

Переводчик думает, что из-за отсутствия рабочей среды и адекватных механизмов стимулирования переводческого труда настоящих переводчиков становится все меньше и меньше. Он также высказал идею создания центра для подготовки литературных переводчиков и повышения их квалификации.

Источник: Нянзан Онлайн