Ещё
Во Вьетнаме не хватает переводчиков русской литературы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

Во Вьетнаме не хватает переводчиков русской литературы 

Вьетнам сегодня 46 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Об этом вьетнамской газете Нянзан рассказал заслуженный переводчик Ле Дык Ман  В 1960 этот человек поступил в педагогический институт иностранных языков (ныне Институт иностранных языков при Ханойском государственном университете), по окончании которого стал одним из первых вьетнамцев, профессионально занявшихся русской литературой. На протяжении своей 40-летней карьеры Ле Дык Ман перевел около 40 произведений, в частности — «Демона» М. Ю. Лермонтова, «А зори здесь тихие» Б. Л. Васильева и множество стихотворений А. С. Пушкина. А в прошлом году он удосужился премии в области перевода Ассоциации писателей Вьетнама за перевод комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова.
Как рассказал Ле Дык Ман, с 2012 года Фонд содействия распространению русской и вьетнамской литературы, созданный по приказу Дмитрия Медведева, выпустил около 20 русских книг на вьетнамском языке, что, по словам переводчика, уже не мало.
Ныне количество переводчиков нашего поколения и старшего можно считать на пальцах. Теперь среди молодежи многие хорошо знают русский язык, но, возможно, в суетливой жизни людям трудно сидеть за столом часами, чтобы взвешивать каждое предложение, каждое слово при переводе,
— считает Ле Дык Ман.
Переводчик думает, что из-за отсутствия рабочей среды и адекватных механизмов стимулирования переводческого труда настоящих переводчиков становится все меньше и меньше. Он также высказал идею создания центра для подготовки литературных переводчиков и повышения их квалификации.
Источник: Нянзан Онлайн
Вьетнам сегодня: последние новости
9 миллионов вьетнамцев по-прежнему живут в условиях крайней нищеты Бедные вьетнамцы все еще практикуют детские браки Во Вьетнаме появятся смартфоны для майнинга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МиГ-31 превратили в крылатую ракету78
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148104
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков149
Познер ответил на вопрос о совете Путину34
Рубль продолжил резкое падение402
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение