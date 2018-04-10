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Фадина будет лично согласовывать вырубку каждого дерева в Омске
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Фадина будет лично согласовывать вырубку каждого дерева в Омске 

АиФ-Омск 24 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Омске продолжаются работы по озеленению улиц. Так, по поручению мэра Оксаны Фадиной в городе начали устанавливать специальные информационные щиты, с помощью которых омичи смогут узнать, какие деревья высадят поблизости. Такие стенды получили название –«Паспорт объекта». Первый информационный щит уже установили возле госпиталя для ветеранов войн.
«На участке от улицы Карла Либкнехта до дома № 28 по улице Гагарина запланирован снос 20 аварийных деревьев и посадка 76 саженцев. В частности, будут высажены 34 мелколистные липы, 10 рябин и 34 туи», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Добавим, что Оксасана Фадина отправила на доработку концепцию озеленения Омска «Город-сад» и будет лично согласовывать вырубку каждого дерева в городе.
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