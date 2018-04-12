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Госдума усилила наказание за распространение оружия массового уничтожения
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Госдума усилила наказание за распространение оружия массового уничтожения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон, который предусматривает блокирование денежных средств или другого имущества лиц, подозреваемых в причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества позволят обеспечить соблюдение требований принятых резолюций Совета безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих резолюций.
Закон направлен на установление правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и приведение закона о противодействии легализации преступных доходов в соответствие с международными стандартами в данной сфере.
Документ дополняет данный закон статьей о мерах по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения. Эта статья предусматривает замораживание (блокирование) денежных средств или другого имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
При этом предусматривается обязательный контроль операций с денежными средствами или другим имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является такое лицо, или лица, находящиеся под их контролем, либо действующие от их имени или по указанию. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или другим имуществом, будут вправе приостанавливать такую операцию на пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг.
Порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и его доведение до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом, будет устанавливаться правительством России. Организации и физические лица будут включаться в такой перечень на основании составляемых Советом безопасности ООН перечней организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.
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