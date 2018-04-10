Ещё
Госдума приняла во втором чтении проект о финансовых санкциях за распространение ОМУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

Госдума приняла во втором чтении проект о финансовых санкциях за распространение ОМУ 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий усиление мер противодействия физлицам и организациям, которые могут быть причастными к финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Документ инициировало правительство РФ.
Документ дополняет закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» новой статьей — «Меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения». Такие меры будут включать в себя замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества включенных в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах, обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, включенное в этот перечень, либо юрлицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или физлица.
Банки будут обязаны приостановить операцию на срок в пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг в случае, если хотя бы об одной из сторон операции являются такая организация или физлицо либо юридическое или физическое лицо, действующее от их имени. Порядок формирования соответствующего перечня будет устанавливать кабинет министров. Законопроектом вносятся корреспондирующие поправки в законы «О банках и банковской деятельности», «О сельскохозяйственной кооперации», «О рынке ценных бумаг», «О ломбардах», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
"Меры
позволят обеспечить соблюдение требований, принятых резолюций Совета безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих резолюций, в том числе в развитие обозначенных", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Для приведения законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие с международными стандартами и рекомендациями ФАТФ, законопроектом предусматривается частичная или полная отмена применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, если соответствующее решение будет принято международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами.
ТАСС: последние новости
Генсек ООН заявил, что климатические изменения грозят привести к росту глобальных проблем Полиция начала проверку после избиения пожилого мужчины в Соборной мечети Петербурга Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МиГ-31 превратили в крылатую ракету79
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148104
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков142
Познер ответил на вопрос о совете Путину33
Рубль продолжил резкое падение411
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение