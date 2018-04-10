Госдума приняла во втором чтении проект о финансовых санкциях за распространение ОМУ

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий усиление мер противодействия физлицам и организациям, которые могут быть причастными к финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Документ инициировало правительство РФ

Документ дополняет закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» новой статьей — «Меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения». Такие меры будут включать в себя замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества включенных в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах, обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, включенное в этот перечень, либо юрлицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или физлица.

Банки будут обязаны приостановить операцию на срок в пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг в случае, если хотя бы об одной из сторон операции являются такая организация или физлицо либо юридическое или физическое лицо, действующее от их имени. Порядок формирования соответствующего перечня будет устанавливать кабинет министров. Законопроектом вносятся корреспондирующие поправки в законы «О банках и банковской деятельности», «О сельскохозяйственной кооперации», «О рынке ценных бумаг», «О ломбардах», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

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