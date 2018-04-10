Матвиенко предложила принять меры против нападок на русский язык

Форум пройдет в начале июня в Ялте и будет приурочен к празднованию русского языка и Пушкинского дня в России

Валентина Матвиенко считает, что это подходящая площадка для обсуждения мер про противодействию политике, направленной против русского языка.

"Законы, принятые в Латвии и на Украине , фактически направлены на его вытеснение, уничтожение. Конечно, мы не имеем право молчать, мы должны действовать, нельзя допускать этого", — подчеркнула глава верхней палаты парламента, которую цитирует ТАСС

Ливадийский форум, по ее словам, зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка, где проходит экспертное обсуждение проблем русского мира.

"В условиях напряженной геополитической обстановки, информационной войны, развязанной против России, наведение гуманитарных мостов между представителями разных стран, возможность рассказать правду, высказать точку зрения РФ, выстроить горизонтальные связи — это приобретает особую ценность в нынешнее время", — подчеркнула Матвиенко.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил, что по итогам дискуссии на форуме возникнет идея объединения национальных движений русофилов в некую международную неправительственную структуру. «Соответствующие идеи мы уже слышали от наших друзей и в Болгарии , и во Франции , и в Иордании , и в других странах», — сказал Косачев.

"Это будет наш ответ русофобам", — поддержала глава верхней палаты.