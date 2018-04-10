В Ижевске и Сарапуле протестируют проект «Умный город»

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске и Сарапуле протестируют проект «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Сосновом Бору, Всего ведомство отобрало 20 городов-пилотов. Кроме Удмуртии «умные» решения планируется реализовать в Елабуге Новоуральске и некоторых других муниципальных образованиях.

Михаил Мень. «Умный город — это не только городская среда. Это комплексное применение современных решений и в ЖКХ, и в обеспечении безопасности в городе, и в транспортной инфраструктуре», — рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

В городах внедрят как централизованные информационные системы, так и точечные смарт-разработки, например, мобильные приложения для управляющих компаний.

Банк решений проекта запустят до конца апреля. В него включат лучшие российские и мировые практики создания комфортной и современной городской среды.