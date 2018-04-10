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В Ижевске и Сарапуле протестируют проект «Умный город»
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В Ижевске и Сарапуле протестируют проект «Умный город» 

ИА «Сусанин» 51 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске и Сарапуле протестируют проект «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.
Всего ведомство отобрало 20 городов-пилотов. Кроме Удмуртии «умные» решения планируется реализовать в Елабуге, Сосновом Бору, Новоуральске и некоторых других муниципальных образованиях.
«Умный город — это не только городская среда. Это комплексное применение современных решений и в ЖКХ, и в обеспечении безопасности в городе, и в транспортной инфраструктуре», — рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.
В городах внедрят как централизованные информационные системы, так и точечные смарт-разработки, например, мобильные приложения для управляющих компаний.
Банк решений проекта запустят до конца апреля. В него включат лучшие российские и мировые практики создания комфортной и современной городской среды.
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