СК проверит водоканал в Ярославской области из-за загрязнения воды

ЯРОСЛАВЛЬ , 10 апреля. / ТАСС /. Следственные органы начали проверку по сообщениям СМИ о загрязнении водопроводной воды в Ростовском районе Ярославской области . Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По сообщениям СМИ следственными органами СК РФ по Ярославской области организована доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении.

Жители Ростова и Ростовского района начали жаловаться на качество воды в дежурную диспетчерскую службу 6 апреля. Местные СМИ сообщали, что вода пахла навозом, а загрязнение произошло из-за бездействия сотрудников ГП ЯО «Водоканал Южный».

Как сообщила пресс-служба правительства Ярославской области, в связи с резким потеплением и активным таянием снега в реку Устье, из которой ведется водозабор, попали стоки с содержанием органических веществ с поля, расположенного вдоль мелиоративной канавы одного из животноводческих комплексов.