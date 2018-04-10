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Санкции США не должны оставаться без ответа, заявил Богданов
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Санкции США не должны оставаться без ответа, заявил Богданов 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Такие недружественные акции, как американские санкции против РФ, не должны оставаться без ответа, заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Естественно, такие недружественные акции не должны оставаться без ответа, без адекватного ответа", — сказал Богданов журналистам.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.
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