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Глава ФСБ: Убитые под Саратовом террористы готовили взрыв в торговом центре
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Глава ФСБ: Убитые под Саратовом террористы готовили взрыв в торговом центре 

Новости Саратова 59 минут назад
Фото: Новости Саратова
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников раскрыл подробности секретной операции.
Напомним, в воскресенье 11 марта 2018 года на сайте Федеральной службы безопасности была опубликована информация о ликвидации в Саратовской области двух террористов. Оказавшие силовикам сопротивление мужчины были застрелены в машине, на которой пытались скрыться.
Как сообщил глава ФСБ, уничтоженные боевики были приверженцами экстремистского течения в исламе. Со слов Бортникова, игиловцы планировали теракт в одном из торговых центров Саратова. У них с собой было оружие и самодельное взрывное устройство около 3 кг в тротиловом эквиваленте.
Тогда чекисты квалифицировали произошедшее как приготовление к террористическому акту.
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