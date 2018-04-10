Глава ФСБ: Убитые под Саратовом террористы готовили взрыв в торговом центре

Напомним, в воскресенье 11 марта 2018 года на сайте Федеральной службы безопасности была опубликована информация о ликвидации в Саратовской области двух террористов. Оказавшие силовикам сопротивление мужчины были застрелены в машине, на которой пытались скрыться.

Как сообщил глава ФСБ, уничтоженные боевики были приверженцами экстремистского течения в исламе. Со слов Бортникова, игиловцы планировали теракт в одном из торговых центров Саратова . У них с собой было оружие и самодельное взрывное устройство около 3 кг в тротиловом эквиваленте.

Тогда чекисты квалифицировали произошедшее как приготовление к террористическому акту.