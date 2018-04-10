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Семь бригад коммунальщиков задействованы на уборке обочин вдоль дорог в Вологде
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Семь бригад коммунальщиков задействованы на уборке обочин вдоль дорог в Вологде 

Вологда.рф 57 минут назад
Фото: Вологда.рф
До конца апреля в областной столице уберут скопившийся за зиму песок и грязь вдоль обочин. Сегодня в разных частях города работают семь бригад рабочих, с ними 14 единиц техники.
Как стало известно корреспондентам «Вологда.РФ», с утра сотрудники «Магистрали» приводили в порядок участки на Октябрьском мосту и Торговой площади. Прямо сейчас идет уборка улиц: Предтеченской — от Зосимовской в сторону ж/д вокзала, Ленинградской — от перекрестка с Гончарной до Окружного шоссе, Пошехонского шоссе — от Новгородской в сторону центра. Также сегодня приведут в порядок территорию вокруг Кировского сквера и на улицах Конева и Беляева.
Прилотковые зоны очищают рабочие компании «Магистраль» с помощью техники — погрузчика, КамАЗа. После них проходит подметально-уборочная машина «Бродвей», оборудованная механизированной щеткой. Работает она по принципу пылесоса.
«Сейчас идет полномасштабная уборка прилотковой части от песка и грязи, а также газонов от мусора после таяния снега. Как только позволят погодные условия — приступим к мойке улиц. Сегодня ночью уже успешно прошла первая проливка», — прокомментировала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова.
Работы ведутся и днем, и ночью. Напомним, Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил усилить работы по уборке города после зимнего сезона. Основная задача — вывезти оставшиеся на газонах сугробы, убрать грязь вдоль дорог и тротуаров, привезти в порядок ограждения вдоль городских магистралей.
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