Более 70 единиц техники задействовано в ежедневной уборке Вологды

Работы идут в разных районах областной столицы. Коммунальщики очищают прилотковые зоны вдоль обочин от скопившихся за зиму песка и грязи, убирают вытаявший мусор с газонов, приводят в порядок леерные ограждения.

К очистке обочин сотрудники предприятия «Магистраль» приступили на этой неделе и должны завершить ее до конца апреля. В этой работе задействованы 7 бригад. Сначала скопившуюся грязь убирают вручную, затем проходит подметально-уборочная машина, которая оборудована механизированной щеткой и работает по принципу пылесоса. Сегодня работы идут на улицах Предтеченской, Ленинградской, Пошехонском шоссе, также запланирована уборка на Конева, Беляева и рядом с Кировским сквером.

«Производится ежедневная полномасштабная уборка от мусора, прилотковой зоны, убираются наносы, смёты. Там, где остался снег, рабочие его рыхлят и разбрасывают, чтобы быстрее таял. Уже начались работы по ремонту и покраске леерных ограждений вдоль дорог. Ежедневно на уборке задействовано 72 единицы техники и 112 человек. Как только позволят погодные условия, приступим к мойке улиц. Сегодня ночью уже успешно прошла первая проливка», — пояснил начальник отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Вологды Александр Слободин.

Напомним, активизировать работу по уборке города потребовал Мэр Вологды Сергей Воропанов после объезда областной столицы. Как он пояснил, чистота каждого участка, закрепленного за подрядчиком, будет оцениваться отдельно. Некачественно убранные территории оплачиваться не будут.

Отдельно Сергей Воропанов поручил проконтролировать соблюдение чистоты на стройплощадках областной столицы. На территории, где идет строительство, должны быть организованы мойки для колес грузовых машин, чтобы они не вывозили грязь на дороги города.

«Эти проверки по поручению Мэра Вологды мы целенаправленно начинаем с завтрашнего дня и проведем на всех без исключения стройплощадках. Там, где моек нет, будет требовать, чтобы они были установлены. На стройки представители Департамента градостроительства и так выезжают еженедельно. Но в период весенней распутицы вопросам чистоты уделим особое внимание», — пояснил начальник Департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов

Также в Вологде в ежедневном режиме чистят ото льда и мусора ливневую канализацию, куда стекают талые воды. Это необходимо, чтобы избежать подтоплений. В городе работают 4 бригады предприятия «Вологдагорводоканал». Сегодня прочистка ливневки шла в микрорайоне Ананьино, а также на улицах Залинейной, Образцова и Поповича.