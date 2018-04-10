В Крыму начались пусконаладочные работы на Сакской ТЭЦ

За несколько месяцев с конца осени на пустой площадке вырос новый объект генерации. Сейчас на нем продолжаются работы на открытом распределительном устройстве, параллельно специалисты проводят наладку газотурбинных агрегатов (ГТА), проводя прокачку масляных систем, блоков дожимных компрессорных станций. Пусконаладочные работы продлятся 20-24 дня и во второй половине апреля начнется запуск турбин.

Кстати, оборудование — отдельный предмет гордости крымских энергетиков, ведь на Сакской ТЭЦ оно — исключительно российское. В частности, авиационные двигатели ГТА-25 изготовили на предприятии «ОДК-Пермские моторы» (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" "Ростеха" — ред.). Такие турбины работают на газовых и нефтяных месторождениях, в определенных модификациях их используют на самолетах Ту-204.

— В конфигурации, которая установлена на Сакской ТЭЦ, они произведены впервые, — рассказал первый заместитель генерального директора ОА «КрымТЭЦ» Феликс Копышевский. — Уникальность их в том, что по своим параметрам и характеристикам турбины скомпонованы для применения в парогазовом цикле. По сути, Сакская ТЭЦ — это крымский и российский ответ на введенные Западом экономические санкции. Он показывает мировому сообществу, что мы можем обходиться без импортного оборудования. Да, это сложно, но это колоссальный опыт, который позволит российской энергетике выйти на новый уровень развития.

На станции многое оборудование в таком составе установлено впервые, есть уникальные по параметрам и характеристикам образцы. Среди них — первые четыре произведенные в России диверторы.

Сейчас ТЭЦ уже практически готова к подаче газа для работы турбин, подведены линии электропередачи, по которым вырабатываемая электроэнергия поступит в энергосистему Крыма. К 1 июня, когда завершится первая очередь проекта, станция будет аттестована и начнет выдавать в энергосистему первые 90 мегаватт. Таким образом, новый объект генерации возводится в рекордные сроки — всего за 13 месяцев, хотя обычно подобные станции строятся не менее чем за два года. Первый этап строительства — от фундамента до пусконаладки — занял всего восемь месяцев.

При строительстве были учтены особенности Крыма не только как санкционного региона, но и как курорта.

— Станция абсолютно экологически чистая и никакого вреда окружающей среде она не нанесет, — говорит Феликс Копышевский. — Например, трубы имеют высоту 75 метров, то есть отвечают требованиям экологических норм.

При этом, в отличие от строящихся Таврической и Балаклавской ТЭС, Сакская станция помимо электрической энергии будет вырабатывать и тепловую. Благодаря когенерационному принципу и экономичности оборудования себестоимость тепловой энергии будет достаточно низкой, что позволит снизить тарифы для населения. А ТЭЦ станет отапливать 93 процента городских объектов.

Тем временем

Полученный при строительстве Сакской ТЭЦ опыт инвестор планирует применить и на других объектах. Компания «КрымТЭЦ» уже подала заявку на модернизацию Камыш-Бурунской ТЭЦ в Керчи для увеличения ее мощности до 120 мегаватт.