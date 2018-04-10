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«Гедеон Рихтер» третий год подряд поздравляет медицинских представителей
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«Гедеон Рихтер» третий год подряд поздравляет медицинских представителей 

HR-tv.ru 57 минут назад
Фото: HR-tv.ru
9 апреля фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» в третий раз отметила День медицинского представителя. Инициатива компании, возникшая в 2016 году, призвана подчеркнуть роль «сотрудников полей» в развитии здравоохранения. Кроме того, они являются не только ключевым источником новой информации для врачей, но и «лицом» фармацевтической компании. От того, насколько они профессиональны, зависит восприятие индустрии со стороны специалистов здравоохранения.
По данным исследования Ipsos Healthcare, как и в прошлом году, 51% врачей по-прежнему считают медицинских представителей основным источником информации о лекарственных средствах. В среде провизоров и фармацевтов, несмотря на рост влияния интернета, они также занимают значительную долю — 46%. Примечательно и то, что важность таких привычных источников информации как справочники лекарственных препаратов (находясь на втором месте — 46%) практически стагнируют у врачей и стремительно падают у провизоров-фармацевтов. Такая же ситуация в целом характерна и для профессиональных СМИ.
Доктор Аттила Варади, полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» в России: «Коммуникабельность, медицинская подкованность, ответственность и пунктуальность — это те навыки, которые мы развиваем в наших медицинских представителях. Обучать и создавать условия, в которых сотрудникам будет не только комфортно, но и эффективно работать — одно из ключевых составляющих нашей HR-политики. Кроме того, нам важно, чтобы все они гордились тем, что их профессия — медицинский представитель. Повысить ее значимость как внутри компании, так и внутри всей индустрии призвана наша инициатива с учреждением 9 апреля Дня медицинского представителя».
В 2018 году в честь Дня медицинского представителя девять лучших сотрудников из восьми российских представительств встретились с полномочным представителем компании «Гедеон Рихтер» в России — доктором Аттилой Варади, а также посетили предприятие «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» в Егорьевском районе Подмосковья. Еще 14 медицинских представителей в мае 2018 года будут отмечены премией Director’s Award в Будапеште из рук генерального директора Gedeon Richter Габора Орбана.
Инициативы компании «Гедеон Рихтер», связанные с повышением значимости профессии медицинского представителя, находят самую яркую поддержку у самих виновников торжества. Так, по данным ежегодного опроса пользователей medpred.ru, «Гедеон Рихтер» вошел в ТОП-10 фармацевтических компаний с самой дружественной атмосферой.
Фото Pixabay
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