Эксперт: Управлять государством — это вам не песни петь

Эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен говорит, что «украинцы голосуют за лицо, а не за политическую платформу». По мнению эксперта, для людей важно как выглядит политик и насколько он харизматичен.

«Запрос на новые лица есть потому, что в наших реалиях репутация любого политика практически сгорает за год. Каким бы белым и пушистым он не был, он заходит в зону конфликта интересов, и медиа, которые подконтрольны тем или иным политическим бизнес-группам, в зависимости от его политических высказываний, дадут ему выгодную для них оценку и создадут нужную репутацию», — заявил эксперт на канале «112 Украина ».

Кроме того со слов Тизенгаузена, у людей короткая память, которая обоснована реактивностью информационного поля.

«Наше информационное поле настолько насыщенно событиями, что информация о них живет буквально 1-2 дня и потом забывается. Политики превращаются из героев в изгоев и обратно»— сказал эксперт.

Он пояснил, что запрос на новых лидеров больше связан с тем, что у новых лидеров нет политического прошлого.

«Но парадокс состоит в том, что люди без опыта политики, которые не имеют соответствующие знания, но при этом хорошо говорят, поют или шутят, не смогут эффективно управлять государством», — подытожил эксперт.