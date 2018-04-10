Неравнодушные жители Останкина приведут в порядок сквер на Новомосковской улице

Неравнодушные жители Останкина приведут в порядок сквер на пересечении улиц Новомосковская и Аргуновская — он выбран в качестве места проведения первого общегородского субботника 14 апреля. Об этом сообщил заместитель главы управы Останкинского района Владимир Воронин.

— Сквер нуждается в уборке после зимы. Кроме того, на Новомосковской улице, вл. 4 завершено строительство храма, поэтому прилегающую территорию также нужно очистить от мусора, — пояснил Воронин.

Одновременно субботники пройдут на дворовых территориях. В районных диспетчерских будут организованы пункты выдачи инвентаря. (иб)