Ещё
Неравнодушные жители Останкина приведут в порядок сквер на Новомосковской улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Неравнодушные жители Останкина приведут в порядок сквер на Новомосковской улице 

Управа Останкинского района 48 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Неравнодушные жители Останкина приведут в порядок сквер на пересечении улиц Новомосковская и Аргуновская — он выбран в качестве места проведения первого общегородского субботника 14 апреля. Об этом сообщил заместитель главы управы Останкинского района Владимир Воронин.
— Сквер нуждается в уборке после зимы. Кроме того, на Новомосковской улице, вл. 4 завершено строительство храма, поэтому прилегающую территорию также нужно очистить от мусора, — пояснил Воронин.
Одновременно субботники пройдут на дворовых территориях. В районных диспетчерских будут организованы пункты выдачи инвентаря. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Мастер-класс по колокольному звону и народные песни: в Останкине пройдёт пасхальный фестиваль Маршруты троллейбусов в Останкине временно изменят Сотрудникам центра соцобслуживания в Останкине напомнили правила пожарной безопасности
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля133
Набиуллина прокомментировала падение рубля315
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста57
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков410
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД123
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение