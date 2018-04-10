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​Круг недопустимых доказательств расширят из-за адвокатов
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​Круг недопустимых доказательств расширят из-за адвокатов 

Legal.Report 55 минут назад
Минюст России приступил к разработке поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми предусматривается расширить перечень недопустимых доказательств за счет нарушений, допущенных при назначении защитника.
Законопроектом предлагается дополнить статью 50 «Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда» УПК новой частью 4.1. Предусматривается, что назначение защитника в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 50, осуществляется в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов, путем использования автоматизированной информационной системы, исключающей влияние любых заинтересованных лиц на распределение поручений между адвокатами.
Для того, чтобы гарантировать соблюдение этого требования, предлагается также внести изменения в статью 75 «Недопустимые доказательства» УПК. Согласно поправкам, показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу с участием защитника, назначенного с нарушением требований, установленных частью 4.1 статьи 50 УПК, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде, являются недопустимыми доказательствами.
Напомним, что в апреле 2017 года поправками в статью 50 УПК на совет ФПА были возложены полномочия по определению порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. В октября минувшего года такие правила были утверждены.
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