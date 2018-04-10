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Пермские учёные изобрели новый способ получения редкого и дорогого металла
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Пермские учёные изобрели новый способ получения редкого и дорогого металла 

АиФ Пермь 53 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Учёные ПГНИУ разработали новый способ выделения дорогостоящего и редкого металла — скандия. Благодаря их изобретению можно получать этот металл высокой степени чистоты. При этом процесс добычи скандия станет безопаснее, проще и дешевле.
Авторами разработки, на которую уже получили патент, стали представители кафедры аналитической химии и экспертизы ПГНИУ: магистр Марина Копылова, доктор химических наук, заведующий кафедрой Михаил Дегтев и кандидат химических наук, старший преподаватель Александра Юминова. Они предложили новый способ извлечения ионов скандия из твёрдых пород с помощью особого вида экстрагента (вещества, которое извлекает ионы металла в самостоятельную фазу — Ред.). В отличие от других вариаций, в экстрагенте, предлагаемом пермскими учёными, нет токсичных и горючих органических растворителей.
«Наш вариант экстрагента содержит антипирин, сульфосалициловую кислоту и воду. При его применении в растворе, содержащем скандий, иттрий и ряд редкоземельных элементов в виде их солей, экстрагент извлекает только ионы скандия. Поэтому его можно использовать для выделения ионов металла высокой степени чистоты», — отмечает Марина Копылова.
Отметим, что добыча скандия представляет сложный и трудоёмкий процесс. Он рассеян в земной коре, обычно его содержание достигает 10 граммов на тонну. Скандий в несколько раз дороже золота, но богатых месторождений в мире мало. Металл используют для придания прочности и твёрдости сплавам, его активно применяют в разных отраслях — аэрокосмической сфере и машиностроении (в конструкциях самолетов, ракет, скоростных поездов и автомобилей), в микроэлектронике, ядерной энергетике, медицине, производстве лазеров, солнечных батарей, ювелирной промышленности и других областях.
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