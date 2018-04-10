На Дальневосточной магистрали впервые за последние годы наметилась положительная динамика пассажирских перевозок

По оперативным данным, в январе-марте пассажирооборот на Дальневосточной железной дороге к уровню 2017 года увеличился на 5,8% и превысил 503 млн пасс-км. Причем этот показатель в дальнем следовании вырос на 5,7% (до 435,9 млн пасс-км), а в пригородном — на 6,3% (до 67,2 млн пасс-км).

На общую положительную тенденцию во многом повлиял результат марта. Если в дальнем сообщении динамика роста наблюдалась уже с января, то в пригородном движении отрицательная динамика сохранялась и в феврале. Перелом наступил в марте, когда со станций ДВЖД суммарно было отправлено 738,2 тыс. человек (+3,1% к аналогичному прошлогоднему периоду). В том числе в поездах дальнего следования — 280,5 тыс. (+6,4%), в пригородных — 457,7 тыс. (+1,2%).

Всего с начала года услугами пассажирских компаний в границах ДВЖД воспользовалось более 2 млн пассажиров, из них поездами дальнего следования — 778,8 тыс. человек (+5,3% к уровню 2017 года), пригородными маршрутами — около 1,3 млн (+4,5).

Рост пассажирских перевозок получен впервые за последние несколько лет. К примеру, в 2011 году пассажирооборот ДВЖД составлял 3,2 млн пасс-км, а в 2017-м — 2,3 млн пасс-км.