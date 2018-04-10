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На Дальневосточной магистрали впервые за последние годы наметилась положительная динамика пассажирских перевозок
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На Дальневосточной магистрали впервые за последние годы наметилась положительная динамика пассажирских перевозок 

РЖД-Партнер 59 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По оперативным данным, в январе-марте пассажирооборот на Дальневосточной железной дороге к уровню 2017 года увеличился на 5,8% и превысил 503 млн пасс-км. Причем этот показатель в дальнем следовании вырос на 5,7% (до 435,9 млн пасс-км), а в пригородном — на 6,3% (до 67,2 млн пасс-км).
На общую положительную тенденцию во многом повлиял результат марта. Если в дальнем сообщении динамика роста наблюдалась уже с января, то в пригородном движении отрицательная динамика сохранялась и в феврале. Перелом наступил в марте, когда со станций ДВЖД суммарно было отправлено 738,2 тыс. человек (+3,1% к аналогичному прошлогоднему периоду). В том числе в поездах дальнего следования — 280,5 тыс. (+6,4%), в пригородных — 457,7 тыс. (+1,2%).
Всего с начала года услугами пассажирских компаний в границах ДВЖД воспользовалось более 2 млн пассажиров, из них поездами дальнего следования — 778,8 тыс. человек (+5,3% к уровню 2017 года), пригородными маршрутами — около 1,3 млн (+4,5).
Рост пассажирских перевозок получен впервые за последние несколько лет. К примеру, в 2011 году пассажирооборот ДВЖД составлял 3,2 млн пасс-км, а в 2017-м — 2,3 млн пасс-км.
На привлечение пассажиропотока во многом положительно влияет обновление вагонного парка, отмечают в Дальневосточном филиале АО «ФПК». В свою очередь в пригородной компании «Экспресс Приморья» делают акцент на маркетинговой политике: перевозчик вводит дополнительные скидки на абонементные билеты в Приморском и Хабаровском крае. В числе других инструментов клиентоориентированности — запуск в ближайшие месяцы программы лояльности. Пассажирам за регулярные поездки в электропоездах планируется предоставлять сертификат на дополнительный проезд.
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