Дворники приняли за снаряд находку из-под снега — его вывезли в лес и оцепили

10 апреля во дворе одного из домов в Академгородке нашли муляж авиационного снаряда — в полицию о находке сообщили дворники.

По информации начальника ГО и ЧС Советского района Юрия Перзяева, муляж авиационного снаряда нашли во дворе дома № 6 на улице Терешковой.

«Это просто муляж, он не представляет никакой угрозы ни для населения, ни для врагов. Дворники нашли его в снегу и сообщили в полицию. Все приехали, осмотрели место.

Жильцов не эвакуировали, его (муляж снаряда. — А. С.) перенесли в лес и оцепили место.

Дворники — молодцы, проявили бдительность», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Перзяев.

ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о находке. «Сотрудники полиции выехали на место, отработали. Гражданам ничего не угрожает. В полицию информация поступила в 10:15», — сообщили в пресс-службе ведомства.