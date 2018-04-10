Ежегодный ущерб от гибели сотрудников на рабочих местах оценили в 4% мирового ВВП

Каждый год примерно 2,8 млн людей погибают на рабочих местах, следствием этой трагедии является потеря 4% глобального ВВП, сообщил генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Ханс-Хорст Конколевски в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда 2018.

«Каждый год примерно 2,8 млн людей погибают на рабочих местах. Несмотря на то, что это большая трагедия, следствие этой трагедии — около 4% глобального ВВП потеряно безвозвратно», — сказал он.

Конколевски отметил, что «большая часть смертельных случаев на производстве связана с проблемами со здоровьем».

«Менее 15% связаны с несчастными случаями», — уточнил Конколевски..