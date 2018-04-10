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Ежегодный ущерб от гибели сотрудников на рабочих местах оценили в 4% мирового ВВП
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Ежегодный ущерб от гибели сотрудников на рабочих местах оценили в 4% мирового ВВП 

Rambler News Service 1 час назад
Каждый год примерно 2,8 млн людей погибают на рабочих местах, следствием этой трагедии является потеря 4% глобального ВВП, сообщил генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Ханс-Хорст Конколевски в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда 2018.
«Каждый год примерно 2,8 млн людей погибают на рабочих местах. Несмотря на то, что это большая трагедия, следствие этой трагедии — около 4% глобального ВВП потеряно безвозвратно», — сказал он.
Конколевски отметил, что «большая часть смертельных случаев на производстве связана с проблемами со здоровьем».
«Менее 15% связаны с несчастными случаями», — уточнил Конколевски..
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