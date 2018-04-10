Главного свердловского охотника «взяли» с двумя волками

Зимний охотничий сезон в Свердловской области может завершиться скандалом. В его эпицентре — начальник регионального Департамента по охране животного мира Александр Кузнецов

В распоряжение "Уралинформбюро" попали видеосъемки, сделанные в природном парке «Бажовские места» (Сысертский городской округ) в конце марта. На них запечатлена группа охотников на автотранспорте. Трофеи — два волка.

Следует отметить, что в конце прошлого года за подписью Кузнецова вышло несколько приказов о регулировании численности охотничьих ресурсов. По сути это разрешение на отстрел волков в зимне-весенний период без ограничения в ряде муниципалитетов Свердловской области. Но есть важное уточнение — речь идет об охотничьих угодьях. А в данном случае охота велась в природном парке.

Если походить по «Бажовским местам», то вы везде наткнетесь на запрещающие таблички. Но, правда, нет запретов без исключений.

Еще три года назад наши коллеги из "МК-Урал" рассказывали о том, что директор парка Антон Кувшинский (якобы родственник экс-министра природных ресурсов Свердловской области) создал условия для охоты, на которую зазывались чиновники областного правительства и генералы-силовики. Ведь на особо охраняемой природной территории привольно чувствуют себя кабаны, лоси, косули, зайцы, хищные животные и промысловые птицы.

В эту информацию легко поверить, если всмотреться в схему «Бажовских мест», размещенную на Интернет-сайте парка — там есть зона любительской и спортивной охоты. Как же мы удивились, услышав от Кувшинского, что схема давно устарела — лет так пять или шесть, когда было закрыто охотхозяйство на территории парка.

Но охота в нем все равно ведется — в самом центре, в так называемой зоне ограниченного использования. Разрешение на охоту в целях регуляции численности животных выдает исключительно директор «Бажовских мест».

Следует отметить, что появление в природном парке без разрешения человека с ружьем, пусть даже он им будет колоть дрова для костра, а не стрелять по консервным банкам или зайцам, уже является уголовным нарушением. Браконьерство — это статья 258 УК РФ.

Незаконная охота на особо охраняемой природной территории, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Хотя по этой статье можно схлопотать и реальное лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

В телефонной беседе с «Уралинформбюро» Антон Кувшинский сообщил, что в зимнем охотничьем сезоне он выдавал всего лишь одно разрешение на отстрел серых хищников. 30 января 2018 года охотинспектор парка застрелил волчицу. Другого отстрела волков не было.

Но после вопроса — а известно ли ему об охоте на волков в конце марта? — Кувшинский тотчас добавил: «Да, сотрудники сысертской полиции вызывались в парк на место отстрела двух или трех волков». Но какой-либо официальной информацией на данный счет он не располагает, так как это — компетенция правоохранительных органов

Мы предложили Антон Сергеевичу посмотреть на видеосъемку — нет ли там инспекторов парка? Ведь кто-то же набрался смелости схватить браконьеров за руку. Они, между прочим, вооружены и потому потенциально могут быть опасны.

Кувшинский никого не опознал: «инспектора парка оформляют необходимые документы и их передвижение записывает GPSтрекер. Так что их деятельность очень прозрачна».

По имеющимся сведениям, лес патрулировали местные сотрудники силовых ведомств. Они и провели видеосъемку, доказывающую браконьерство.

Один из охотников — копия директор охотничьего Департамента Александр Кузнецов. Он приехал побродить по сугробам в зимнем камуфляже с ружьем на автомобиле Toyota Prada.

Госномер A047АА 96. Эта машина из правительственного гаража. Мы даже не удивимся, если она закреплена за Минприроды Свердловской области.

Также мы смогли опознать инспектора охотничьего Департамента по Сысертскому городскому округу Андрея Сакулина.

В этом нам неожиданно помог репортаж «Уральского рабочего» о пресс-туре, проведенном на «уральской Рублевке» в 2016 году. Тогда Кузнецов с Сакулиным подробно рассказывали журналистам, как они… борются с незаконной охотой.

Лица других браконьеров нам неизвестны. Не исключено, что среди них есть начальник отдела Департамента по оперативной работе Дмитрий Савинов

С момента охоты на волков прошло довольно много времени… для возбуждения уголовного дела. Есть ли таковое в межмуниципальном отделе полиции РФ «Сысертский», нам неведомо. Зато есть инсайдерская информация о том, что 6 апреля министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов проводил «разбор полетов» с подчиненными, в котором участвовали Александр Кузнецов и Антон Кувшинский.

"Уралинформбюро" данной статьей обращается к только что назначенному Сысертскому межрайонному прокурору Константину Паначёву с просьбой провести проверку изложенных фактов и дать им правовую оценку.

Вадим ДЫНИН