На острове Октябрьский может быть создан офшор

Власти обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский. Законопроект разработан Минэкономразвития , сейчас документ согласуется с профильными ведомствами, принять его планируется в весеннюю сессию.

Проект разрешает перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России, а доходы, полученные за пределами России, налогами не облагаются.