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Тело дня: пышнобедрая Кортни Кардашьян занялась серфингом в золотом бикини
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Тело дня: пышнобедрая Кортни Кардашьян занялась серфингом в золотом бикини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
У себя на странице Кортни опубликовала несколько фотографий, на которых демонстрирует пышные бедра и упругую грудь в золотом бикини. Кардашьян расслабленно позирует на доске для серфинга и беззаботно бегает по пляжу — идеальный отдых. Кстати, на фото видно, что регулярные обвинения Кортни в анорексии со стороны хейтеров не имеют ничего общего с реальностью.
— подписала один из снимков Кортни Кардашьян, намекнув на прозвище одной из Spice Girls — Sporty Spice (Мелани Чисхолм, Мел Си). К ее отдыху на островах Теркс и Кайкос присоединилась и младшая сестра — Ким Кардашьян, давно не радовавшая поклонников новыми пляжными фото. А вот и они:
На фотографиях Ким, в отличие от снимков Кортни, можно различить следы фотошопа в районе талии — несмотря на то, что ее третьего ребенка в январе родила суррогатная мать и Кардашьян не надо бороться с послеродовым весом, собственная фигура пока не устраивает звезду.
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Фото:Instagram
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