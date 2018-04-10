Если вы ещё не были в Стамбуле (почти дневник путешественника за халвой)

Фото: Оксана Лисковая

Перед своей поездкой в Стамбул я посидела в интернете и узнала, что очередь в знаменитый дворец Топкапы может оказаться в несколько часов, и фотография этой самой очереди приложена. Если учесть, что большинство музеев закрываются в пять часов, то вставать в кассу нужно не позже восьми утра. Так вы приятно проведете часа три-четыре среди других туристов и потом пробежитесь по дворцу. Объем, конечно, не Эрмитажный, но если хочется неспешного осознания увиденного — временем нужно запастить. Нельзя же нестись мимо уникальных экспонатов, не затягиваясь в их очарование, не говоря о том, что на территории Гарема, куда нужно купить отдельный билет можно просто зависнуть, представляя его ожившим. В общем, если вы хотите сделать своему воображению подарок, а друзьям суперселфи — не спешите.

Фото: Оксана Лисковая

Итак — вы человек романтичный и очарованы «Великолепным веком», можно все бросить дня на три и улететь в город-легенду.

Почти все знаменитые музеи Стамбула находятся в шаговой доступности друг от друга. Поэтому без очередей есть шанс попасть за день сразу в несколько музеев.

Музей Турецкого исламского искусства расположен во дворце, где раньше жил знаменитый Ибрагим-паша, которого султан Сулейман Великолепный очень любил, выдал в мужья своей сестре Хатидже, а потом приказал задушить. Очень трагично и грустно. Воспоминания об этой истории произвели на меня такое впечатление, что дворцу Ибрагима-паши я буквально поклонилась. Смотря не под ноги, а на знаменитый балкон я подвернула ногу, не заметив бордюр. Присела на четвереньки, ударилась лбом в землю — ясно, что лучший друг Сулеймана и вся его судьба в любви и карьере заслуживают поклонения простых смертных.

Фото: Оксана Лисковая

А бродила я рядом, потому что ждала, пока в Голубой мечети, что расположена через дорогу, закончится намаз, и ее откроют для туристов. Туда я и похромала поле поклона зализывать раны.

Во дворец Ибрагима-паши и Хатидже Султан я попала уже на следующий день. Конечно, большей частью мне хотелось походить там, где ходили эти легендарные персонажи. И посмотреть на дворцовые интерьеры. Но ничего этого в музее нет. Есть прекрасная галерея из розового, камня, которая навевает что-то оттуда и маленький дворцовый садик, где возможно плакала от ревности и свалившихся неудач прекрасная сестра повелителя мира.

Фото: Оксана Лисковая

Дворец полностью приспособлен под музей. В нем хранятся совершенно великолепные книги, которые вы можете сфотографировать на телефон (фотоаппаратом нельзя). Но самое важное не фотографировать их, а все-таки постоять подольше рядом и посмотреть. Это совершенно потрясающие произведения искусства, поражающие зрителя, никакое-то массовое производство — а настоящие книжные реликвии, возле которых замираешь с открытым ртом. Есть книги, которые просто так не прочтешь — не поднимешь, для них создавались специальные подставки из дерева, инкрустированные перламутром. В этом же музее много красивых рукописей и предметов для хранения огромных писем с картинками (были письма и поменьше, разумеется), которые показывали в знаменитом турецком сериале. Ожившее кино — очень притягательный факт. Очереди в музей не было вообще, и посетителей немного, так что подойти поближе, чтобы рассмотреть все это великолепие без спешки и выглядывания из-за плеча другого туриста — это еще один внесезонный плюс.

Фото: Оксана Лисковая

Голубая мечеть. В мечеть нужно входить в приличном виде. Никакие шорты и открытые плечи вам не подойдут. Для туристов выдают спецодежду. Мне не понадобилась — голова моя была запрятана в палантин, а сама я была в пальто, поэтому надевать спец-юбку и покрывало мне не пришлось. Я сняла только обувь. Там нужно помнить только одно: что это не просто туристический объект, а место, куда люди приходят молиться. Кроме собственно красоты мечети поражает небрежное отношение к правилам поведения, которые вообще-то были очень несложные — одежда и граница, которую не следует пересекать. Не стоит ради фотографий заходить в молельную зону, лично мне это кажется, мистически и культурно неприемлемым, так что берегите себя.

Фото: Оксана Лисковая

Айя-София. Это еще одно прекрасное место, которое стоит посетить. Хорошо известно, что завоевав христианский город, новые обладатели ключей перестраивали храмы в мечети. Вот Айя-София сохранила следы эти двух жизней и верований до наших дней. Находится рядом с выходом-входом дворца Топкапы. Там было больше всего желающих и пришлось постоять в очереди. Собор открыт не каждый день и два предыдущих, почти каждый житель Стамбула мне говорил: «Привет! София закрыта! Как тебя зовут? Купи у меня вот это».

Когда я встала в очередь к открытому для туристов собору, то, как во всякой приличной очереди, сразу нашлись те, кто предлагал ее обойти и стать мне гидом. У меня до самолета были еще сутки, поэтому я отказалась, и выскочила на минутку котиков фотографировать.

Тут надо заметить, что все-таки туристы стали лучше. Обратно меня пустили без всяких «Вас тут не стояло!». Вообще турист к туристу стал более доброжелателен, все терпеливо ждут пока ты нафотографируешь или налюбуешься. Постепенно почти исчез гон других и съемка поперек. Все как-то прекрасно милы и терпеливы. Я, например, неизвестно насколько зависла на балконе, куда поднялась по боковым проходам, не снимая, а просто уставившись в пространство, а когда отошла от балкона — за мной люди стоят в очереди, абсолютно спокойные и улыбаются и мне и друг другу. Культура! Может все-таки эта общая терпимость и возможна. Пока я запоминала красоту Собора — запели призыв на молитву. И подумалось, что нам тоже не хватает чего-то вот такого, чтобы делало нас общими. Одним целым. Хоть на короткое время, но постоянно.

Фото: Оксана Лисковая

На меня Стамбул произвел впечатления города, в котором мужчин гораздо больше, чем женщин. И города, где дороги переходят, как попало, несмотря на светофоры. Ощущение, что человек так и говорит светофору: «Эээ, не то светишь, мне уже давно пора на ту сторону» — и шнырк между трамваев и машин. Кстати, вечером, когда я возвращалась в гостиницу, на середину дороги, между трамвайных путей вышел мужчина с пакетом еды и стал кормить валяющуюся там толстенькую собаку. Прямо вот так на дороге время и место кормления друзей.

И еще одно замечательное место силы для любителей античности и студентов — это музей Цистерна Базилика (The BASILICA CISTERN). Там темно, мокро и страшно. Журчит вода и плавают рыбы. Цистерна когда-то была создана как хранилище питьевой воды в городе на случай осады, а теперь там можно побояться Медузу Горгону. Медуза, конечно, находится на колоне. В сети можно найти информацию, что колоны с изображением этой дамы были специально перевернуты, чтобы не было так страшно, но ничего подобного — жуть. В этом музее А. Кончаловский снимал вход в Аид. Ничего удивительного, так он, наверняка, и выглядит. Чтобы Медуза не превратила меня в камень, я бросила возле нее монетку, не очень дорогую, но помогло — я благополучно поднялась на свет из прототипа Аида. Там меня встретил вполне симпатичный котик, дал себя потискать и проводил на Египетский рынок.

Фото: Оксана Лисковая

На Египетском рынке нет египтян. Зато там полно необыкновенно вкусного и яркого: специи, чаи, лукум, скатерти и полотенца, халва, кофе, фарфоровые тарелочки, кошечки и петушки, нуга на меду и сахаре, масла и что-то еще ароматное и непонятное. Нугу и сладости продают в городе повсюду, есть и специальные кофейни, но на рынке эти длинные палочки разного цвета, запаха и вкуса выглядят как самая чудесная новогодняя елка, которую не хочется разбирать. Продавцы вас всегда поймут по-русски, кроме носителей языка, которые там живут и работают, некоторым объемом родной нам речи владеют почти все хозяева вкусно-разноцветных лавок, чтобы вы могли ни в чем себе не отказывать — это, правда, очень вкусно и много не бывает.

И вот еще одно интересное место — возле рынка совершенно бесплатно можно посетить Музей первого турецкого республиканского банка. Поначалу сама идея кажется несколько занудной, но в итоге оказывается, что это прикольное интерактивное пространство, где можно увидеть первые счетные машинки, ячейки, сейф, как в старых американских кинофильмах, банковский зал, где можно ставить печать и заходить по ту сторону окошка. В музее есть прекрасный коридор, где цифры могут бегать прямо по тебе, чтобы оцифровать — подарок для любителей селфи. В музей водят веселых школьников, видимо, это входит в программу обучения или культурно-познавательного досуга, что собственно, объединяет их с нами — обычными туристами.

Собираясь в этот город — держите чемодан пустым, чтобы привезти обратно нежной халвы и лучшие сувениры из музея — билетики и проспекты.

Фото: Арина Депланьи