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СМИ: «Газпром» и «Нафтогаз» приступили к переговорам о новом контракте на транзит газа
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СМИ: «Газпром» и «Нафтогаз» приступили к переговорам о новом контракте на транзит газа 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
"Газпром" и "Нафтогаз" приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников.
Уточняется, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.
Собеседник, близкий к «Нафтогазу», отметил, что вопрос о продолжении транзита после 2019 года поднимался несколько недель назад во время встречи представителей обеих компаний.
"Контакты по периоду после 2019 г. начали", — заявил один из источников.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину, однако «украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».
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