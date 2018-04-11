СМИ: «Газпром» и «Нафтогаз» приступили к переговорам о новом контракте на транзит газа

"Газпром" и "Нафтогаз" приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины . Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников.

Уточняется, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.

Собеседник, близкий к «Нафтогазу», отметил, что вопрос о продолжении транзита после 2019 года поднимался несколько недель назад во время встречи представителей обеих компаний.

"Контакты по периоду после 2019 г. начали", — заявил один из источников.