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РФ призвала «Нафтогаз» обосновать контракт на транзит после 2019 года
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РФ призвала «Нафтогаз» обосновать контракт на транзит после 2019 года 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Россия в любом случае сохранит поставки газа через Украину, но новый контракт заключит, только если получит обоснование, почему это надо сделать, сказал 10 апреля журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах, — заявил он. — Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит".
На данный момент «Газпром» занимается расторжением контракта с "Нафтогазом" на транзит через суд наряду с контрактом на поставку, так как считает коммерческие отношения с украинской стороной экономически нецелесообразными ввиду решений Стокгольмского арбитража. Контракты заканчивают действовать 31 декабря 2019 года.
Ранее Миллер объяснял предстоящее снижение транзита через Украину с 93,5 миллиарда кубометров до 10-15 миллиардов запуском после 2019 года двух проектов — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», которые позволят поставлять топливо в обход Украины. Тогда он также подчеркивал, что об отказе от транзита речь не идет, так как поставки российского газа идут и в сопредельные государства.
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