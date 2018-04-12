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«Нафтогаз» рассчитывает получить $15 млрд от пересмотра тарифа на транзит российского газа
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«Нафтогаз» рассчитывает получить $15 млрд от пересмотра тарифа на транзит российского газа 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
"Нафтогаз Украины" оценивает в 15 миллиардов долларов возможную сумму компенсации от пересмотра тарифа на транзит российского газа по территории Украины, сообщило в четверг информагентство «Украинские новости» со ссылкой на копию письма главы украинской компании, адресованное премьеру страны.
"Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в арбитраже Стокгольма среди прочих требований также добивался и пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Как ранее пояснял главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, тогда трибунал эти претензии не удовлетворил из-за их несоответствия формальным требованиям. Теперь «Нафтогаз» готовит новое письмо, которое будет отвечать всем формальностям, и в ближайшее время планирует направить его в «Газпром».
По данным «Украинских новостей», в письме говорится, что даже в случае несогласия «Газпрома» на пересмотр тарифа на транзит газа у «Нафтогаза» есть право «в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от „Газпрома“ из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа».
"По оценке компании, право на пересмотр тарифа в целом может позволить компании получить дополнительную компенсацию в размере до 15 миллиардов долларов", — цитирует издание письмо.
Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.
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