«Нафтогаз» рассчитывает получить $15 млрд от пересмотра тарифа на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" оценивает в 15 миллиардов долларов возможную сумму компенсации от пересмотра тарифа на транзит российского газа по территории Украины , сообщило в четверг информагентство «Украинские новости» со ссылкой на копию письма главы украинской компании, адресованное премьеру страны.

"Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в арбитраже Стокгольма среди прочих требований также добивался и пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Как ранее пояснял главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко , тогда трибунал эти претензии не удовлетворил из-за их несоответствия формальным требованиям. Теперь «Нафтогаз» готовит новое письмо, которое будет отвечать всем формальностям, и в ближайшее время планирует направить его в «Газпром».

По данным «Украинских новостей», в письме говорится, что даже в случае несогласия «Газпрома» на пересмотр тарифа на транзит газа у «Нафтогаза» есть право «в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от „Газпрома“ из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа».

"По оценке компании, право на пересмотр тарифа в целом может позволить компании получить дополнительную компенсацию в размере до 15 миллиардов долларов", — цитирует издание письмо.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.