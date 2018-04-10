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«Нафтогаз» опасается полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году
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«Нафтогаз» опасается полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Газпром» может полностью прекратить транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, воспользовавшись новыми обходными газопроводами, предположил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в разговоре с агентством Reuters.
«Весьма вероятно, что в 2020 году транзит через Украину прекратиться, при этом «Газпром» сможет выполнять свои минимальные контрактные обязательства», — заявил Витренко, обвинив Россию в желании «наказать» Украину.
4 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер [заявил] (https://rns.online/energy/Miller-podtverdil-namereniya-Gazproma-chastichno-sohranit-tranzit-cherez-Ukrainu-posle-2019-goda-2018-04-04/), что российский газовый холдинг планирует сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10-15 млрд кубометров в год.
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